Juventus, ansia per gli infortunati! Allegri ne recupera uno per l’Inter – TS (Di martedì 14 marzo 2023) La Juventus è in ansia per la situazione infortuni: sono diversi infatti i calciatori bianconeri acciaccati. Secondo Tuttosport però arrivano buone notizie dall’infermeria: Allegri può contare su un recupero nella sfida contro l’Inter RECUPERO – La Juventus fa la conta degli infortunati. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport a preoccupare maggiormente sono e condizioni di Federico Chiesa, alle prese con una distorsione al ginocchio destro: le condizioni dell’esterno verranno valutate solo a ridosso della sfida contro il Friburgo di giovedì. In attacco però Allegri potrebbe recuperare una pedina importante: Milik potrebbe anticipare il suo rientro dall’infortunio ed essere a disposizione del tecnico per la sfida contro l’Inter in programma domenica. ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023) Laè inper la situazione infortuni: sono diversi infatti i calciatori bianconeri acciaccati. Secondo Tuttosport però arrivano buone notizie dall’infermeria:può contare su un recupero nella sfida controRECUPERO – Lafa la conta degli infortunati. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport a preoccupare maggiormente sono e condizioni di Federico Chiesa, alle prese con una distorsione al ginocchio destro: le condizioni dell’esterno verranno valutate solo a ridosso della sfida contro il Friburgo di giovedì. In attacco peròpotrebbere una pedina importante: Milik potrebbe anticipare il suo rientro dall’infortunio ed essere a disposizione del tecnico per la sfida controin programma domenica. ...

