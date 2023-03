Juve:ecco 2/a carta,Covisoc 'fenomeni potenzialmente patologici' (Di martedì 14 marzo 2023) "Operazione di compravendita dei calciatori concluse a prezzi significativi, ma che comportano flussi pecuniari più contenuti se non nulli". La Covisoc - nella cosiddetta seconda carta (due pagine, a ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) "Operazione di compravendita dei calciatori concluse a prezzi significativi, ma che comportano flussi pecuniari più contenuti se non nulli". La- nella cosiddetta seconda(due pagine, a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Ecco la seconda carta #Covisoc che la Figc ha già consegnato: la #Juve non è citata - GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi #14marzo: 'Bevetevi il Porto', 'Forza Inzaghi', 'La Juve non scarica Pogba… - Gazzetta_it : Inchiesta Uefa, le nuove carte sulla Juve in arrivo dalla Procura di Torino #plusvalenze - Luckyluciano971 : RT @DiegoDeLucaTwit: Ecco il contenuto della seconda carta #Covisoc ?? E' per consolarvi dei dispiacere che avreta. #Juve #Figc #Plusvalenze… - ansacalciosport : Juve:ecco 2/a carta,Covisoc 'fenomeni potenzialmente patologici'. Documento di 2 pagine, mai citati i bianconeri: '… -