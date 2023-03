Juve, ma quanto costa Pogba! Cosa si può comprare con la cifra spesa al minuto (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo il nuovo infortunio di Paul Pogba , ci sono sempre più riflessioni in corso sull'operazione che lo ha riportato alla Juventus la scorsa estate. Il club bianconero lo aveva ingaggiato a parametro ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo il nuovo infortunio di Paul Pogba , ci sono sempre più riflessioni in corso sull'operazione che lo ha riportato allantus la scorsa estate. Il club bianconero lo aveva ingaggiato a parametro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FreddoniM : RT @keybianconera: Premettendo che la campagna acquisti si fa ad inizio campionato e nessuno può prevedere quale sarà la resa di ciascun gi… - CorSport : ??#Juventus, quanto costa #Pogba! Avete letto? #Juve #CorrieredelloSport - pandolfi_marino : @EdoardoMecca1 Io non capisco perché pensiate di essere migliori dei professionisti della juve che giudicano giocat… - FreddoniM : RT @LeonettiFrank: Avv. Scalco:'Carta Covisoc? E' sicuramente un aspetto importante per la difesa della Juve, in quanto ritiene dice che le… - Frances99584624 : RT @Tractor220510: Quindi: - la FIGC ha negato una carta alla Juve - la Juve tramite il TAR ha ottenuto tale carta che non le serve a nulla… -