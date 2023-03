Juve, Lago: «I bianconeri rischiano di essere squalificati per anni dalle coppe» (Di martedì 14 marzo 2023) Tv Play ha contattato l’ex presidente della Camera Investigativa della Uefa, Umberto Lago, per chiedere quali saranno le mosse del massima federazione calcistica europea sul caso plusvalenze della Juve. Le dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport «La Uefa non può decidere da sola se le informazioni siano errate. Mi aspetto che ci sia almeno un grado di giudizio o che la Juventus ammetta che le informazioni inviate erano errate, spiegando perché lo fossero. Se non ci fossero spiegazioni da parte della Juventus o se le informazioni risulteranno intenzionalmente errate, potrebbe esserci la risoluzione del settlement agreement o sanzione più grave, come ad esempio l’esclusione alle competizioni per le quali si qualifica, non saprei per quanti anni, dipenderà dalla gravità che la Camera ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 marzo 2023) Tv Play ha contattato l’ex presidente della Camera Investigativa della Uefa, Umberto, per chiedere quali saranno le mosse del massima federazione calcistica europea sul caso plusvalenze della. Le dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport «La Uefa non può decidere da sola se le informazioni siano errate. Mi aspetto che ci sia almeno un grado di giudizio o che lantus ammetta che le informazioni inviate erano errate, spiegando perché lo fossero. Se non ci fossero spiegazioni da parte dellantus o se le informazioni risulteranno intenzionalmente errate, potrebbe esserci la risoluzione del settlement agreement o sanzione più grave, come ad esempio l’esclusione alle competizioni per le quali si qualifica, non saprei per quanti, dipenderà dalla gravità che la Camera ...

'La Juve rischia l'esclusione dalle coppe'. L'indiscrezione spaventa i tifosi

Le nuove indiscrezioni spaventano i tifosi della Juventus. L'ex presidente della Camera Investigativa della Uefa Umberto Lago è intervenuto ai microfoni di Tv Play parlando così del caso plusvalenze. "L'UEFA non può decidere da sola se le informazioni siano errate. Mi aspetto che ci sia almeno un grado di giudizio o che la Juventus ammetta che le informazioni inviate erano errate, spiegando perché lo fossero. Se non ci fossero spiegazioni da parte della Juventus o se le informazioni risulteranno intenzionalmente errate, potrebbe esserci la risoluzione del settlement agreement o sanzione più grave, come ad esempio l'esclusione alle competizioni per le quali si qualifica."

'Sentenza' atroce per la Juventus: "Esclusione dalle Coppe"

La Juventus in questa fase della stagione si trova impegnata su più fronti, con l'Europa League che rappresenta il palcoscenico di maggior prestigio. La formazione allenata da Massimiliano Allegri si trova a dover affrontare anche le conseguenze del caso plusvalenze.