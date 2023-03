Juve | la FIGC consegna la seconda “carta Covisoc”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Incredibile. Nella risposta della Procura #FIGC non c’è alcun accenno alla #Juventus e allora la Juve vuol vedere l… - RomeoMJ : E che @Daniele_Autieri sia persona informata sui fatti e presumibilmente anvhe imbeccata da dentro il sistema @FIGC… - juventibus : L’incredibile caso #Figc-#Juve con @massimozampini @sergiosantoro1 @GiorgioSpallone LA PUNTATA INTEGRALE disponib… - napolista : Nessuna delle due note #Covisoc vale l’annullamento del procedimento contro la #Juve (Repubblica) Vengono escluse… - Pueblo_Juve : @francescodiieso Esatto, hanno visto che la FIGC non riusciva da sola e hanno voluto aiutarla... [Joshua] -

NON C'E' LA- Anche in questo caso, riporta la Gazzetta, così come per la carta consegnata ...dell'adozione di potenziali iniziative istituzionali da parte dei competenti organi della. Si ...La Federcalcio - apprende l'ANSA - ha appena trasmesso ai legali dei dirigenti Federico Cherubini e Fabio Paratici, coinvolti nell'inchiesta plusvalenze -, la cosiddetta 'seconda carta' degli aggiornamenti tra Covisoc e Procura Federale richiesta dagli avvocati dei due. . 14 marzo 2023Laha assecondato subito le richieste arrivate ieri sera dai legali di Fabio Paratici e Federico Cherubini, entrambi deferiti nel processo sportivo contro lache ha portato in secondo grado ...

Plusvalenze Juventus, svelata la carta Figc-Covisoc: vi spieghiamo tutto Tuttosport

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - La Federcalcio - apprende l'ANSA - ha appena trasmesso ai legali dei dirigenti Federico Cherubini e Fabio Paratici, coinvolti nell'inchiesta plusvalenze-Juve, la cosiddetta ...Accontentati i legali dei due dirigenti bianconeri che hanno ricevuto dalla FIGC il documento richiesto La FIGC ha appena inviato ai legali dei due dirigenti Federico Cherubini e Fabio Paratici, coinv ...