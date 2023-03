Juve, Chiesa in dubbio per il Friburgo: le ultime (Di martedì 14 marzo 2023) Si avvicina l'importante confronto tra Friburgo e Juventus , in programma giovedì alle 18:45. I bianconeri partono dal vantaggio di una rete maturato all'andata, ma devono fare i conti con delle ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 marzo 2023) Si avvicina l'importante confronto trantus , in programma giovedì alle 18:45. I bianconeri partono dal vantaggio di una rete maturato all'andata, ma devono fare i conti con delle ...

Juve, Chiesa in dubbio per il Friburgo: le ultime Si avvicina l'importante confronto tra Friburgo e Juventus , in programma giovedì alle 18:45. I bianconeri partono dal vantaggio di una rete maturato all'andata, ma devono fare i conti con delle ... Juventus, Zazzaroni: 'Allegri ha fatto delle scelte da autentico genio del calcio contro la Sampdoria' ... Di Maria, Chiesa e Kean, in più ha tenuto fuori Cuadrado, Locatelli e Paredes, facendo giocare Fagioli, Miretti, Barrenechea e mettendo poi Soulé. Con Locatelli e Cuadrado abbiamo visto una Juve più ... Ragionare di calcio La squadra diventa una chiesa, e con la fede non si discute. Comunque sì, mi sono espresso su quel ... Spero tuttavia che lei non voglia paragonare le responsabilità dell'Inter a quelle della Juve nella ... Friburgo – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale Unica punta Gregoritsch, supportata da Doan, Höler e Grifo. QUI JUVENTUS – Nessun problema per Di Maria e Rabiot mentre saranno da valutare le condizioni di Chiesa e Bonucci; assenti Kajo Jorge, Pogba ... Juventus, Chiesa verso il forfait contro il Friburgo A due giorni dalla gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Friburgo, si fa sempre più difficile la convocazione per Federico Chiesa, infortunatosi proprio nel corso della partita di ...