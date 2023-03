Juve, cambiano i programmi per due giovani centrocampisti (Di martedì 14 marzo 2023) Nicolò Rovella in entrata, Enzo Barrenechea in uscita in prestito. Il progetto per rivoluzionare il centrocampo della Juventus passerà,... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 marzo 2023) Nicolò Rovella in entrata, Enzo Barrenechea in uscita in prestito. Il progetto per rivoluzionare il centrocampo dellantus passerà,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juve, cambiano i programmi per due giovani centrocampisti: Nicolò Rovella in entrata, Enzo Barrenechea in uscita in… - Sora2648 : @SCUtweet Si ovvio, poi cambiano in quantità anche a seconda della squadra. Cioè la Juve come bonus salvezza avrà i… - Fabiodeciuceis : RT @1926_cri: Ricordo juventini inferociti dopo Juve-Salernitana. Lega mafia e poi disdetta dazn e circo e poi tutti contenti per ste porca… - LuigiGravagnone : RT @1926_cri: Ricordo juventini inferociti dopo Juve-Salernitana. Lega mafia e poi disdetta dazn e circo e poi tutti contenti per ste porca… - akiro967 : RT @1926_cri: Ricordo juventini inferociti dopo Juve-Salernitana. Lega mafia e poi disdetta dazn e circo e poi tutti contenti per ste porca… -