Juve, ansia Chiesa: si va verso il forfait per l'Europa League (Di martedì 14 marzo 2023) Si va verso il forfait di Chiesa per il ritorno dell'ottavo di finale che vedrà la Juve impegnata a Friburgo Federico Chiesa, come riportato da Sky Sport 24, ha proseguito oggi nel suo lavoro a parte dal resto del gruppo e filtra pessimismo in casa Juve. L'esterno bianconero infatti, a due giorni dal ritorno di Europa League con il Friburgo, non sembra ancora aver recuperato. Molto difficile la sua convocazione per la partita. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

