Jogger | la scossa low cost

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 marzo 2023) L'attesa è finita: anche Dacia ha la sua vettura elettrica. Presentata alla stampa italiana a Lisbona, laHybrid mantiene le promesse offrendo un ottimo comfort a bordo e una tecnologia che associa due motori elettrici, un'innovativa trasmissione multimode e un motore termico. Lunga poco più di 4 metri e mezzo, laHybrid non fa pesare in alcun modo le sue dimensioni generose grazie ad uno sterzo fluido e alla buona visibilità in abitacolo. LaHybrid risponde bene anche alle sollecitazioni del manto stradale e ai dossi, soprattutto ad una velocità ridotta. Il motore benzina 1,6 è associato a due motori elettrici: un motore da 36kw e un generatore ad alta tensione di tipo HSG. La trasmissione multi mode con innesto a denti senza frizione garantisce una trazione elettrica 100% in fase di avviamento, offrendo ...