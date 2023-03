Jet russo si scontra con un drone Usa sul Mar Nero La Casa Bianca convoca l’ambasciatore di Mosca

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un jet russo si è scontrato con un drone Usa sul Mar Nero, riferisconoi militari americani. Secondo il Pentagono, u… - TgLa7 : ??Un #jet russo si è scontrato con un #drone statunitense sul Mar Nero. Lo riferiscono i militari americane - SanMarino_RTV : #RUSSIA #USA #UCRAINA Mentre si attende di capire quali saranno gli effetti di quanto accaduto, l'offensiva prosegu… - rozzo_barone : RT @TgLa7: ??Un #jet russo si è scontrato con un #drone statunitense sul Mar Nero. Lo riferiscono i militari americane - andfranchini : Jet russo colpisce drone americano sul Mar Nero. La Casa Bianca: «Atto pericoloso e sconsiderato»-… -

Scontro in volo nel Mar Nero tra unda combattimentoe un drone militare Usa . E' quanto rende noto il Pentagono che ha già informato, attraverso il consigliere per la sicurezza nazionale, il presidente statunitense Joe Biden .Ilha colpito l'elica del drone MQ - 9 Reaper, facendolo cadere in acqua e provocando la sua perdita, spiega l'esercito americano in una nota. Prima della collisione, due Su - 27 'hanno ...Secondo il portavoce del Pentagono John Kirby, "l'atto non sicuro e poco professionale dei russi" ha quasi causato lo schianto anche delda combattimentooltre che del sofisticato drone ...

Jet russo colpisce drone americano sul Mar Nero. La Casa Bianca: «Atto pericoloso e sconsiderato» Corriere della Sera

Washington, 14 mar. (Adnkronos) – Scontro tra un jet russo e un drone degli Stati Uniti nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Nero. Lo annuncia il generale dell’aeronautica statunitense James ...(LaPresse) – E’ di due morti il bilancio delle vittime di un’autobomba scoppiata nel centro di Melitopol, città ucraina sotto il controllo russo. Inoltre due persone “un uomo e una donna” sono… Leggi ...