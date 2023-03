Jet russo | scontro con drone Usa sul Mar Nero L' elica colpita e il velivolo abbattuto | cosa è successo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un jet russo si è scontrato con un drone Usa sul Mar Nero, riferisconoi militari americani. Secondo il Pentagono, u… - TgLa7 : ??Un #jet russo si è scontrato con un #drone statunitense sul Mar Nero. Lo riferiscono i militari americane - fanpage : Un drone MQ-9 Reaper degli USA è precipitato nel Mar Nero dopo la collisione con un Sukhoi Su-27 russo. Sarebbe sta… - PaolaTacconi : RT @fcolarieti: Jet russo contro drone Usa sul Mar Nero, alta tensione Usa-Russia - ColombiaIsLost : Il jet russo che si scontra con un drone USA sul mar Nero puzza di Panay Incident, quando i giappi affondarono 'per… -

Alta tensione e pericolo di escalation tra Washington e Mosca dopo l'intercettazione e il danneggiamento da parte di undi un drone spia americano, costretto a schiantarsi nel Mar Nero. L'incidente, il primo del genere da quando è scoppiata la guerra in Ucraina oltre un anno fa, rischia di alzare il rischio ...Lo scontro sul Mar Nero tra ile il drone statunitense fa tremare il mondo. Incidente o attacco volontario L'unica cosa certa è che il velivolo comandato a distanza si stava dirigendo verso la Crimea. Se n'è parlato ...L' esercito Usa ha dichiarato che il"ha colpito l'elica del drone MQ - 9 Reaper, facendolo cadere in acqua e provocando la sua perdita Prima della collisione, due Su - 27 "hanno scaricato ...

Jet contro drone sul Mar Nero, alta tensione Usa-Russia Agenzia ANSA

Un jet russo ha costretto un drone MQ-9 Reaper dell'aeronautica Usa ad un atterraggio forzato, dopo averne danneggiato l'elica. L'incidente, secondo quanto riferito da fonti militari Usa citate dalla ...