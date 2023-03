Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un jet russo si è scontrato con un drone Usa sul Mar Nero, riferisconoi militari americani. Secondo il Pentagono, u… - TgLa7 : ??Un #jet russo si è scontrato con un #drone statunitense sul Mar Nero. Lo riferiscono i militari americane - OttobreInfo : RT @sole24ore: ?? Un jet da combattimento russo ha colpito l’elica di un drone militare Usa “Reaper”, costringendo gli Usa a farlo cadere ne… - repubblica : Scontro tra jet russo e drone Usa: ecco perché si rischia l'escalation tra le due potenze nucleari - Luxgraph : Jet russo colpisce drone americano sul Mar Nero. La Casa Bianca: «Atto pericoloso e sconsiderato» #corriere #news… -

Ilha colpito l'elica del drone MQ - 9 Reaper, facendolo cadere in acqua e provocando la sua perdita, spiega l'esercito americano in una nota. Ma non finisce qui: prima della collisione, ...... comandante della US Air Force Europa e Africa, 'stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo, provocando un ...18.50contro drone Usa nel Mar Nero Unda combattimento Sukhoi 27 si è scontrato con un aereo senza pilota statunitense MQ - 9 nelle acque internazionali del Mar Nero. "Il nostro aereo ...

(LaPresse) – Il dipartimento di Stato intende contattare le autorità russe per esprimere la “preoccupazione” degli Stati Uniti per l’incidente avvenuto tra un jet russo e un drone Usa sul Mar Nero. Lo ...Il Pentagono ha precisato che il jet da combattimento ha colpito l'elica di un drone ... spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo russo, provocando un incidente e ...