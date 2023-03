Jet di Mosca abbattono drone Usa sul Mar Nero Washington | “Azione pericolosa e non professionale dei russi”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : ++ Mosca, nessuna collisione tra jet russi e drone Usa ++ (E te pareva) - Il_Sovrano : ++ Mosca, nessuna collisione tra jet russi e drone Usa ++ (E te pareva) - feddit_it : Prima «battaglia» nei cieli del Mar Nero . Jet di Mosca si scontra con un drone Usa - infoitestero : Jet di Mosca si scontra con un drone Usa - NemNemecsek : RT @MarcoFattorini: ++ Mosca, nessuna collisione tra jet russi e drone Usa ++ (E te pareva) -

Il drone MQ - 9 è stato intercettato "nello spazio aereo internazionale" da unrusso, ha ... ha replicato la Difesa di. Oggi la Difesa russa aveva annunciato di aver intercettato ben 23 razzi ...Diversa la ricostruzione disecondo cui i caccia russi ' non hanno utilizzato armi ' e ' non ... L' esercito Usa ha dichiarato che ilrusso 'ha colpito l'elica del drone MQ - 9 Reaper, ...... ma ha invece incolpato la coppia di manovre irregolari deirussi per la collisione. "Il drone ... "Come risultato di brusche manovre intorno alle 09:30 ora di[06:30 GMT], il veicolo aereo ...

Jet di Mosca si scontra con un drone Usa Avvenire

Alta tensione e pericolo di escalation tra Washington e Mosca dopo l’intercettazione e il danneggiamento da parte di un jet russo di un drone spia americano, costretto a schiantarsi nel Mar Nero.E' iniziato ieri a Mosca il processo a porte chiuse contro l'oppositore Vladimir Kara-Murza che rischia una condanna a 25 anni di carcere, come ha denunciato uno dei suoi legali, Vadim Prokhorov. Kara ...