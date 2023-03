Jannik Sinner raggiunge gli ottavi del BNP PARIBAS OPEN [VIDEO] (Di martedì 14 marzo 2023) Il giovane altoatesino Jannik Sinner ha fatto il suo ingresso agli ottavi del BNP PARIBAS Open, il primo ATP Masters 1000 stagionale che si sta svolgendo sul cemento di Indian Wells, in California. Per il terzo anno consecutivo, Sinner ha raggiunto questo obiettivo dopo aver sconfitto il francese Adrian Mannarino con un punteggio di 7-6 L'articolo Jannik Sinner raggiunge gli ottavi del BNP PARIBAS OPEN VIDEO proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Finale 2019 Wta Indian Wells Kerber-Andreescu h21:00 Tennis master 1000 a rischio News in breve del 2 ottobre 2020: cronaca di oggi News in breve del 6 ottobre 2020: cronaca di ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 14 marzo 2023) Il giovane altoatesinoha fatto il suo ingresso aglidel BNPOpen, il primo ATP Masters 1000 stagionale che si sta svolgendo sul cemento di Indian Wells, in California. Per il terzo anno consecutivo,ha raggiunto questo obiettivo dopo aver sconfitto il francese Adrian Mannarino con un punteggio di 7-6 L'articologlidel BNPproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Finale 2019 Wta Indian Wells Kerber-Andreescu h21:00 Tennis master 1000 a rischio News in breve del 2 ottobre 2020: cronaca di oggi News in breve del 6 ottobre 2020: cronaca di ...

