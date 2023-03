Iva zero, aliquote più basse e flat tax per i dipendenti: gli obiettivi del nuovo fisco (Di martedì 14 marzo 2023) La riforma del fisco entra nel vivo. Il testo della legge delega dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri questo venerdì, ma intanto parte il confronto con le parti sociali. Ieri è toccato alle sigle sindacali: alle 14.00 è iniziato il confronto a Palazzo Chigi di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, mentre a seguire, alle ore 15.00, sono state sentite anche Confsal Unsa, Confintesa, Usb e Cisal. Mercoledì mattina, invece, sarà la volta dei rappresentanti delle Associazioni di categoria e degli ordini professionali. Si inizia alle 9.30 con Confindustria, Abi, Confapi, Confimi, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Cia, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Federterziario, Confeservizi, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri. Alle 11.00 dello stesso giorno sono attesi Ania, Ance, Confedilizia, Alleanza Cooperative, Confcooperative, Unicoop, Cndcec, Consulenti ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 marzo 2023) La riforma delentra nel vivo. Il testo della legge delega dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri questo venerdì, ma intanto parte il confronto con le parti sociali. Ieri è toccato alle sigle sindacali: alle 14.00 è iniziato il confronto a Palazzo Chigi di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, mentre a seguire, alle ore 15.00, sono state sentite anche Confsal Unsa, Confintesa, Usb e Cisal. Mercoledì mattina, invece, sarà la volta dei rappresentanti delle Associazioni di categoria e degli ordini professionali. Si inizia alle 9.30 con Confindustria, Abi, Confapi, Confimi, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Cia, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Federterziario, Confeservizi, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri. Alle 11.00 dello stesso giorno sono attesi Ania, Ance, Confedilizia, Alleanza Cooperative, Confcooperative, Unicoop, Cndcec, Consulenti ...

