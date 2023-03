(Di martedì 14 marzo 2023) Ilssimo della piscina e delle acque libere Gregorio Paltrinieri, il pluricampione europeo junior Lorenzo Galossi, idel mondo della 4×100 mista Thomas Ceccon, Federico Burdisso, Nicolò Martinenghi, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e Piero Codia e id’Europa dei tre metri sincro di tuffi Matteo Santoro e Chiara Pellacani sono i vincitori per gliacquatici degli, gli “Oscarinclusivo” che da undici anni la ConfItalia assegna agli atletiche si sono maggiormente distinti nella stagione agonista. Senza distinzioni tra diversamente abili e normodotati. Oltre 600 milia utenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Italian Sportrait Awards 2023: i campioni azzurri che hanno vinto l’Oscar dello Sport - angelo_perfetti : Italian Sportrait Awards 2023: i campioni azzurri che hanno vinto l’Oscar dello Sport - fipavpuglia : #federvolley La pallavolo protagonista agli Italian Sportrait Awards - fabridal : #federvolley La pallavolo protagonista agli Italian Sportrait Awards - thevolleynews : Italian Sportrait Awards: Italia Protagonista con la nazionale femminile -

In Aggiornamento: Si è svolta ieri sera, presso il Teatro Palladium di Roma, la cerimonia di premiazione dell'Awards , giunto ormai all'Undicesima edizione. Come da tradizione le nazionali di pallavolo sono state tra le protagoniste dell'evento, organizzato da Confsport Italia. La nazionale ...Gregorio Paltrinieri presente a Roma, durante l'eventoAwards 2023, il Gala promosso e organizzato dalla Confsport Italia, con le personalità del mondo sportivo e civile, è intervenuto e rilasciato un'intervista a Sky Sport 24. Il ...In occasione della X Edizione degliAwards racconta il suo cammino verso Parigi 2024: "Il 2022 è stato un anno ottimo, una delle mie migliori stagioni; l'accoppiata tra mare e piscina ha funzionato alla perfezione, ho ...

LA SCHERMA PROTAGONISTA AGLI "ITALIAN SPORTRAIT ... Federazione Italiana Scherma

Il campionissimo della piscina e delle acque libere Gregorio Paltrinieri, il pluricampione europeo junior Lorenzo Galossi, i campioni del mondo della 4x100 mista Thomas Ceccon, Federico Burdisso, Nico ...Giovani campioni omaggiati alla Garbatella. Al teatro di piazza Bartolomeo Romano di scena gli assi del Belpaese. Complice l’undicesima edizione dell’“Italian ...