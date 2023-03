(Di martedì 14 marzo 2023) Mateo, un nuovo nove per l'. Roberto, ct azzurro, è intervenuto in collegamento a Dazn e hato la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : .@Azzurri, le parole di Roberto #Mancini sulle convocazioni, #Vialli e la #SerieA - DAZN_IT : #Retegui e la convocazione spiegata da Roberto #Mancini ???????? #Supertele #Italia #DAZN - Fantacalcio : Italia, Mancini: 'Non pensavamo che Retegui accettasse. Su Zaniolo...' - cmdotcom : #Italia, Mancini conferma la convocazione di Retegui: 'Ha qualità che a noi mancano' - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Mancini: “Milan tutto straniero? Un dispiacere, ma dobbiamo trovare soluzioni” #Italia -

...centravanti dell'contro l'Inghilterra: la suggestione potrebbe diventare notizia, la sera del 23 marzo a Napoli. Perché la tentazione Mateo Retegui può diventare necessità, per RobertoGRAND'In vista della sfida con l'Inghilterra, prima gara di qualificazione all'Europeo 2024,si è augurato che possa essere 'una bella partita e che lo stadio sia pieno come ......in, non potete non optare per la città eterna: meravigliosa, ricca di storia, con un clima che ben conosciamo ed una cucina da far invidia al mondo intero. Navigazione articoli Alessia,...

Italia, Mancini su Retegui: “Lo convoco, ha qualità che altri non hanno” Tuttosport

"Fagioli e Miretti avranno un grande futuro in nazionale, anche se a centrocampo siamo veramente coperti. è l'unico reparto in cui non abbiamo problemi".Il c.t. azzurro a Dazn: “Abbiamo tanti giocatori italiani bravi, ma ogni club e ogni allenatore fa le sue scelte. E lamentarsi non serve a nulla” ...