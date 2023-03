Italia-Libia-Tunisia | così il triangolo sull’immigrazione fa i conti con i flussi

(Di martedì 14 marzo 2023) Come potrà influire il nuovo corso politico tunisino sulle rotte dell’immigrazione, in un fazzoletto di acque (e di terre) su cui il servizi segretini hanno lanciato un allarme per potenziali nuovi arrivi? Il vertice di Palazzo Chigi di ieri si lega a doppia mandata sia alle preoccupazioni sulla permeabilità di quella rotta legata ai problemi di Tripoli e Tunisi, sia al report dei nostri 007, secondo cui 700mila persone sarebbero pronte a partire, oltre a porsi innuità con il ragionamenti che il Presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro inglese Rishi Sunak hanno effettuato pochi giorni fa all’Eliseo. Il governono si è soffermato sulla globalità di questi aspetti nella riunione fra la premier Giorgia Meloni, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, quello della Difesa Guido Crosetto e i vertici dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Barcone di migranti si rovescia: «decine di morti». Alarm Phone: «L’Italia ha ritardato i soccorsi» - Agenzia_Ansa : Sea Watch, ecco i dialoghi con Roma e Tripoli sul barcone ribaltato. 'Nostro aereo l'avvista, Libia non interviene,… - robertosaviano : Si potevano salvare i naufraghi morti a #Cutro? Sì, e #Meloni mente. È andata a Cutro a fare solo teatro. Quanto ag… - Pandivia1 : @StefanoFeltri Caro giornalettaro, chi ha sbagliato sono i trafficanti di Allarm Phone che hanno contattato l'Itali… - alexScar_ : RT @cecilia_strada: Finisci nella merda in mare. Sono diffusi allarmi, video, le autorità sanno tutto da subito. La Libia però non esiste,… -

C'è da dire che non tutti i migranti arrivati negli ultimi mesi insono partiti dalla: il barcone della strage di Cutro per esempio è salpato dalla Turchia , mentre sono in forte aumento ...Certo gli accordi con la Tunisia che e' nel caos e con lache non trova pace gli accordi...'. ... ma se ci fosse e' molto grave e certo non puo' affrontare la cosa Lampedusa o Pozzallo o l''...Secondo Balboni servono altre motovedette più efficaci in, cosa ne pensa "Il diritto ... La responsabilità dell'e dell'Europa (vediamo cosa accade tra Francia e Gran Bretagna sul canale ...

Anche la tragedia al largo della Libia è una responsabilità di Italia e Ue Domani

Senza dimenticare che in quel quadrante l’Italia ha deciso di essere maggiormente presente sotto vari aspetti. Di come utilizzare il ponte con l’Ue hanno discusso sia l’ambasciatore della Tunisia in ...Il governo è davvero complottista O..... Fanno molto discutere in queste ore le dichiarazioni del ministro Crosetto accompagnate a quelle ...