Italia, Gravina: «Tra infortuni, indisponibilità e non utilizzi abbiamo un materiale selezionabile molto ristretto»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato dei prossimi impegni della Nazionale in conferenza stampa.

PAROLE – «Vi garantisco che Mancini lo vedo alle prese con una sorta di puzzle che cerca di costruire, ma la costruzione non ha una figura nitida, perché tra infortuni, indisponibilità e non utilizzi abbiamo un materiale selezionabile molto ristretto. Si sta ingegnando, ma ho grande affidamento nelle sue qualità di maestro e nel mettere i giovani nella miglior condizione possibile. Abbiamo anche attivato uno scouting mondiale e verificheremo queste ultime scoperte».

