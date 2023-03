(Di martedì 14 marzo 2023)ha avviato trattative inconper l'eventuale acquisizione di partecipazioni in alcune società idriche in Lazio, Campania e Sicilia. Lo si legge in una nota in cui viene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 0Cicerone : RT @MilanoFinanza: Italgas tratta in esclusiva con Veolia l’acquisto di società idriche in Campania, Lazio e Sicilia - MilanoFinanza News h… - VELOSPORT1960 : (Teleborsa) - Italgas ha avviato trattative in esclusiva con il Gruppo Veolia Environnement per la potenziale acqui… - MilanoFinanza : Italgas tratta in esclusiva con Veolia l’acquisto di società idriche in Campania, Lazio e Sicilia - MilanoFinanza N… - AgeeiPress : @Italgas : trattative in esclusiva con Veolia per negoziare la potenziale acquisizione delle partecipazioni in alc… - fisco24_info : Italgas: esclusiva con Veolia per espandersi nell'acqua: Obiettivo partecipazioni in Sicilia, Lazio e Campania -

Nell'ambito delle trattative in corso, Veolia ha concesso aun periodo difino al 10 maggio 2023, per il completamento delle attivita' di due diligence. In particolare, l'operazione ...Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il gruppo Veolia ha concesso aun periodo difino al prossimo 10 maggio, per il completamento delle cosiddette attività di 'due ...Nell'ambito delle trattative in corso, il Gruppo Veolia ha concesso aun periodo difino al 10 maggio 2023, per il completamento delle attività di due diligence. In particolare, l'...

Italgas tratta in esclusiva con Veolia l’acquisto di società idriche in Campania, Lazio e Sicilia Milano Finanza

(Teleborsa) - Italgas ha avviato trattative in esclusiva con il Gruppo Veolia Environnement per la potenziale acquisizione delle partecipazioni detenute dal Gruppo Veolia in alcune società attive nel ...Italgas ha avviato trattative in esclusiva con il Gruppo Veolia Environnement per la potenziale acquisizione delle partecipazioni detenute dal Gruppo Veoli ...