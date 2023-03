Istat, nel IV trimestre forte calo spesa famiglie (Di martedì 14 marzo 2023) Nel quarto trimestre del 2022 il Pil ha segnato un calo dello - 0,1%). Tra le componenti della domanda interna i consumi finali nazionali sono diminuiti dell'1,1% a seguito di un aumento della spesa ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Nel quartodel 2022 il Pil ha segnato undello - 0,1%). Tra le componenti della domanda interna i consumi finali nazionali sono diminuiti dell'1,1% a seguito di un aumento della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Claudio Anastasio si è dimesso: il manager scelto da Meloni per guidare la società per l’innovazione digitale di In… - EnricoDAngelo : RT @ultimora_pol: Claudio Anastasio si è dimesso: il manager scelto da Meloni per guidare la società per l’innovazione digitale di Inps, Is… - riccardoTit : RT @ultimora_pol: Claudio Anastasio si è dimesso: il manager scelto da Meloni per guidare la società per l’innovazione digitale di Inps, Is… - AlessandroC001 : RT @ultimora_pol: Claudio Anastasio si è dimesso: il manager scelto da Meloni per guidare la società per l’innovazione digitale di Inps, Is… - fillofillofillo : RT @ultimora_pol: Claudio Anastasio si è dimesso: il manager scelto da Meloni per guidare la società per l’innovazione digitale di Inps, Is… -