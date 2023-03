Istat, la maggioranza non ha i numeri: rinviato il voto sulla riconferma di Blangiardo alla presidenza. Il sindacato: “Sarebbe uno sfregio” (Di martedì 14 marzo 2023) Fumata nera per il rinnovo di Gian Carlo Blangiardo alla guida dell’Istat. alla Camera come al Senato, la maggioranza non ha trovato il quorum dei due terzi per dare parere positivo al “candidato” che, da pensionato, ha guidato dal 2019 ad oggi l’istituto di statistica a titolo gratuito. Il suo incarico è scaduto a febbraio e ora il centrodestra deve rinnovarlo in fretta e furia, dopo avere cambiato con il decreto Pnrr la norma della legge Madia che consentiva l’assunzione di pensionati nella Pubblica amministrazione solo se impiegati a titolo gratuito. In questo modo il demografo vicino alla Lega, la cui gestione ha ampiamente scontentato i dipendenti dell’ente, potrà ricevere anche un lauto emolumento. La scorsa settimana il cdm riunito a Cutro ha deliberato l’avvio della procedura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Fumata nera per il rinnovo di Gian Carloguida dell’Camera come al Senato, lanon ha trovato il quorum dei due terzi per dare parere positivo al “candidato” che, da pensionato, ha guidato dal 2019 ad oggi l’istituto di statistica a titolo gratuito. Il suo incarico è scaduto a febbraio e ora il centrodestra deve rinnovarlo in fretta e furia, dopo avere cambiato con il decreto Pnrr la norma della legge Madia che consentiva l’assunzione di pensionati nella Pubblica amministrazione solo se impiegati a titolo gratuito. In questo modo il demografo vicinoLega, la cui gestione ha ampiamente scontentato i dipendenti dell’ente, potrà ricevere anche un lauto emolumento. La scorsa settimana il cdm riunito a Cutro ha deliberato l’avvio della procedura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Istat, la maggioranza non ha i numeri: rinviato il voto sulla riconferma di Blangiardo alla presidenza. Il sindacat… - infoitinterno : Istat: asse opposizioni su no a Blangiardo, maggioranza rischia bocciatura - PieraBaldelli : @SimoPillon Per possibile utilità… da sapere che a causa della 'eterosessualità normativa', la stragrande maggioran… - MauroCapozza : RT @erretti42: Lo studio ISTAT , pubblicato ieri, certifica ancora una volta come il RdC abbia salvato durante la pandemia molte famiglie d… - Nclosing123 : RT @erretti42: Lo studio ISTAT , pubblicato ieri, certifica ancora una volta come il RdC abbia salvato durante la pandemia molte famiglie d… -