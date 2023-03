Iran | attivisti | proteste anti governative in varie città

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonellalba : RT @RaiNews: Per la tradizionale festa del fuoco (Chaharshanbe Suri) di radice zoroastriana, che precede il capodanno iraniano, gli attivis… - RaiNews : Per la tradizionale festa del fuoco (Chaharshanbe Suri) di radice zoroastriana, che precede il capodanno iraniano,… - anna_boggero : RT @Agenzia_Ansa: L'Iran teme le proteste, carcere per chi disturba la festa della danza del fuoco. La minaccia dopo l'appello degli attivi… - Agenzia_Ansa : L'Iran teme le proteste, carcere per chi disturba la festa della danza del fuoco. La minaccia dopo l'appello degli… - notizienet : Iran: 3 giorni di proteste, autorità chiudono prima scuole - Attivisti annunciano manifestazioni per Capodanno -

iraniani hanno pubblicato video di proteste anti governative in corso in alcune città dell'. I video mostrano persone bruciare il ritratto della Guida suprema Ali Khamenei e la bandiera ...Le scuole nella provincia di Teheran chiuderanno due ore prima per prevenire incidenti dopo che glihanno convocato tre giorni di manifestazioni in occasione delle tradizionali celebrazioni del 'Charshanbesuri', la notte che precede l'ultimo mercoledì prima del capodanno iraniano (21 marzo)...Le scuole nella provincia di Teheran chiuderanno due ore prima per prevenire incidenti dopo che glihanno convocato tre giorni di manifestazioni in occasione delle tradizionali celebrazioni del 'Charshanbesuri'. Lo rende noto il quotidiano Etemad facendo sapere che nella provincia del ...

Gli attivisti annunciano tre giorni di proteste, l'Iran minaccia arresti Agenzia ANSA

(ANSA) - ISTANBUL, 14 MAR - Attivisti iraniani hanno pubblicato video di proteste anti governative in corso in alcune città dell'Iran. I video mostrano persone bruciare il ritratto della Guida suprema ...il leader supremo dell'Iran, "soggetti disturbati". Della stessa idea non si trovano gli attivisti, che sono sicuri si tratti di una ritorsione contro le manifestazioni di democrazia dei mesi passati.