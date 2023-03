Ipocrisia Ue | impone il green | ma “sposta” il Parlamento su 8 tir inquinanti

Leggi su nicolaporro

Avete capito bene: l'Unione Europea si appresta a dirci quali auto comprare, quanta C02 produrre, come ristrutturare casa, però intanto non ha classificazioni energetiche degne di questo nome per i suoi palazzi, non investe sui pannelli solari, non co-genera energia, non ha pompe di calore e soprattuttoinutilmente avanti e indietro i suoi parlamentari solo per giustificare l'esistenza delle sue sedi, una a Bruxelles e l'altra a Strasburgo. La follia europea è stata scovata ieri da Quarta Repubblica in un servizio a dir poco incredibile. Partiamo da qui: oggi l'Ue voterà la direttiva che dovrebbe costringere i ...