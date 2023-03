Io | Stefano e la sclerosi multipla | segretaria Schlein | mi renda finalmente libera

... 44 anni , malato dimultipla, per morire col suicidio assistito. La mozione, proposta dai ... come il centrodestra, gli altri consiglieri DemDi Puccio, Laura Sparavigna e Alessandra ...... portare avanti la battaglia per la dignità di vita e per i diritti delle famiglie con... in carica per i prossimi 3 anni, conta anche due pazienti tra gli 8 consiglieri:Litta come ...... portare avanti la battaglia per la dignità di vita e per i diritti delle famiglie con... in carica per i prossimi 3 anni, conta anche due pazienti tra gli 8 consiglieri:Litta come ...

Io, Stefano e la sclerosi multipla: la carrozzina elettrica e una possibilità di tornare a sognare Vanity Fair Italia

Da 27 sono affetta da sclerosi multipla. Da 7-8 anni la malattia si è evoluta ... Se fossi lasciata sola sia da Stefano che dalle assistenti, immaginiamoci una sorta di Black Mirror, è probabile che ...Un successo “Bentornata gardensia“, l’iniziativa di raccolta fondi dell’associazione italiana sclerosi multipla, che si è svolta sia a Massa che in tutta la provincia. Nel capoluogo apuano sabato, ...