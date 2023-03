Inzaghi sulla strada dell’addio: bye bye Inter ma resta in Italia (Di martedì 14 marzo 2023) Il divorzio tra il tecnico piacentino e i nerazzurri può consumarsi in estate. Momento no per lui e tutta l’Inter. Nel frattempo spunta fuori una possibile destinazione a sorpresa Il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 14 marzo 2023) Il divorzio tra il tecnico piacentino e i nerazzurri può consumarsi in estate. Momento no per lui e tutta l’. Nel frattempo spunta fuori una possibile destinazione a sorpresa Il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DaniloBatresi : RT @realvarriale: Anche @inter tra le prime 8 d'Europa.100 minuti di intensa sofferta gara difensiva aprono la porta dei quarti di Champion… - G_End_Inter11 : Voti Porto-Inter pagelle non di parte. Onana 7 Darmian 7 Acerbi 6- Bastoni 6 Dumfries 6 (solo per il salvataggio su… - EMILIANO_1277 : RT @marco76madeddu: 93' salvataggio sulla linea 94' palo 95' traversa Non sfortunatissimo Inzaghi #portointer @ChampionsLeague https://t.c… - Difo23 : Tiene la linea Maginot dell'Inter. Un po' merito di Inzaghi. Un po' i legni e qualche paradosso come quello di Dumf… - murderronmymind : Inzaghi ai quarti di CL, secondo in campionato, in semifinale di coppa Italia e con una Supercoppa in bacheca: sull… -