Inzaghi sotto processo: i sorrisi con la dirigenza non cancellano i dubbi – CdS (Di martedì 14 marzo 2023) Simone Inzaghi si trova davanti alla sfida più importante della sua carriera mentre la sua posizione sulla panchina dell’Inter è in bilico sotto processo – I cali di concentrazione dell’Inter nell’ultimo periodo potrebbero trovare risposta nella Champions League. Per Simone Inzaghi la competizione europea è diventata un chiodo dal 22 febbraio, giorno dell’andata degli ottavi di finale. Il tecnico si ritrova davanti al più importante appuntamento stagionale sotto processo. I sorrisi di domenica con la dirigenza non cancellano le ombre sul futuro del tecnico nerazzurro. La critica lo ha fatto a pezzi dopo i KO con Bologna e Spezia, e nessun dirigente lo ha difeso. Non un bel segnale. Marotta ha escluso il cambio in panchina in caso di ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023) Simonesi trova davanti alla sfida più importante della sua carriera mentre la sua posizione sulla panchina dell’Inter è in bilico– I cali di concentrazione dell’Inter nell’ultimo periodo potrebbero trovare risposta nella Champions League. Per Simonela competizione europea è diventata un chiodo dal 22 febbraio, giorno dell’andata degli ottavi di finale. Il tecnico si ritrova davanti al più importante appuntamento stagionale. Idi domenica con lanonle ombre sul futuro del tecnico nerazzurro. La critica lo ha fatto a pezzi dopo i KO con Bologna e Spezia, e nessun dirigente lo ha difeso. Non un bel segnale. Marotta ha escluso il cambio in panchina in caso di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Negli xG #SpeziaInter finisce 1-4!!! Mettere sotto processo Simone Inzaghi perché 15 volte la squadra non c’entra… - internewsit : Inzaghi sotto processo: i sorrisi con la dirigenza non cancellano i dubbi - CdS - - 9everever9 : RT @Drezzimovic: Sotto all'Inter di Simone Inzaghi preso a pallate da Spezia, Bologna, Empoli e Monza e a cui stanno facendo la caccia con… - FPL_Crisk : @Iosonocalabrese @unclesinger39 Impazzisco, siamo due punti sotto ai tandemaus e abbiamo una rosa generalmente migl… - simonepriamo : @lucadg75 @tancredipalmeri Al di là della mancata scelta del rigorista, da Gennaio segna solo Lautaro (che come ci… -