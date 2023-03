Inter Vs Juventus | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 14 marzo 2023) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta di La Spezia, mentre i bianconeri dal successo casalingo contro la Sampdoria.Vssi giocherà domenica 19 marzo 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri si presentano a questo appuntamento con appena 1 punto conquista in tre partite. Attualmente sono ancora secondi, ma devono necessariamente tornare alla vittoria per non farsi risucchiare dalle concorrenti. Per i bianconeri la sfida con i nerazzurri rappresenta l’ultima occasione per accorciare in classifica e credere in una clamorosa qualificazione in Champions League visto la penalizzazione di 15 punti. LE...