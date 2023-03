Inter | tegola Bastoni col Porto | Inzaghi costretto al cambio in corsa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JuventusUn : #InterJuve, tegola per i #nerazzurri: salterà il match di San Siro! I DETTAGLI ?? - infoitsport : Inter, tegola per Inzaghi: UFFICIALE, salta Porto e Juve - infoitsport : Tegola Inter, nuovo infortunio per Gosens: l'esito degli esami - calciomercatoit : ?? ?? +++ #Inter, UFFICIALE l'infortunio di #Gosens: problema muscolare al polpaccio sinistro, salta il #Porto +++ - infoitsport : Porto-Inter, tegola per Conceicao: a rischio un giocatore chiave -

Problemi per Simone Inzaghi e per l'alla vigilia di due gare fondamentali: assenza pesante per i nerazzurriDopo il ko con lo Spezia, Simone Inzaghi e l'affrontano due partite cruciali per il prosieguo della stagione. Domani il ritorno con il Porto in Champions League, per accedere ai quarti di finale, quindi la sfida contro la Juventus domenica ...Le condizioni dell'infortunato Paul Pogba dopo gli esami di stamattina al J - Medical: altraper la JuventusAppena conclusi gli esami al J - Medical per gli infortunati Leonardo Bonucci ...l'...... il centrocampista exè stato ammonito nel primo tempo di Bologna - Lazio. Era diffidato, salterà il derby con la Roma. Matias Vecino - Calciomercato.itUnapesantissima per Maurizio ...

Tegola Inter, nuovo infortunio per Gosens: l'esito degli esami AreaNapoli.it

Inter Juve, tegola per i nerazzurri: salterà il match di San Siro! Ecco i dettagli verso il match di domenica Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Robin Gosens oltre a saltare il match ...Emil Holm rischia di dover saltare la restante parte di stagione a causa della pubalgia: Spezia in ansia per le sue condizioni ...