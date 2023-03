Inter, problemi con i biglietti per i tifosi in Portogallo: ecco cosa è successo (Di martedì 14 marzo 2023) Il Porto ha deciso di impedire l’accesso ai tifosi dell’Inter al di fuori del settore ospiti anche per chi ha già comprato il biglietto problemi per i tifosi dell’Inter che saranno presenti in Portogallo, ma non nel settore ospiti: nonostante siano muniti praticamente di biglietto e associando tutto al contesto imposto dal Porto. La squadra di casa infatti ha deciso negli ultimi giorni prima del match di far impedire l’accesso ai tifosi nerazzurri in tutti i settori (escludendo quello dedicato agli ospiti). Si attendono aggiornamenti anche nei confronti delle autorità competenti. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU InterNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Il Porto ha deciso di impedire l’accesso aidell’al di fuori del settore ospiti anche per chi ha già comprato il bigliettoper idell’che saranno presenti in, ma non nel settore ospiti: nonostante siano muniti praticamente di biglietto e associando tutto al contesto imposto dal Porto. La squadra di casa infatti ha deciso negli ultimi giorni prima del match di far impedire l’accesso ainerazzurri in tutti i settori (escludendo quello dedicato agli ospiti). Si attendono aggiornamenti anche nei confronti delle autorità competenti. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

