Inter, Marotta: «Oggi match decisivo per Inzaghi? Assolutamente no, non si può mettere in discussione l’allenatore per una partita» (Di martedì 14 marzo 2023) Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Mediaset prima del match di Champions League contro il Porto Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Mediaset. partita – «La gara di questa sera è molto importante per il presente, è una gara che va giocata buttando la mente oltre l’ostacolo. Servirà mente, determinazione e cuore, ci si giocherà molto della stagione. E’ una gara importante, io non guardo né al passato né al futuro. Siamo l’Inter, abbiamo l’obbligo di fare bene. Questa è una competizione altamente importante». GARA DECISIVA PER Inzaghi – «Assolutamente no, non si può mettere in discussione l’allenatore per una ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato a Mediaset prima deldi Champions League contro il Porto Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato a Mediaset.– «La gara di questa sera è molto importante per il presente, è una gara che va giocata buttando la mente oltre l’ostacolo. Servirà mente, determinazione e cuore, ci si giocherà molto della stagione. E’ una gara importante, io non guardo né al passato né al futuro. Siamo l’, abbiamo l’obbligo di fare bene. Questa è una competizione altamente importante». GARA DECISIVA PER– «no, non si puòinper una ...

