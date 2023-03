Inter, Marotta: "Lukaku torna al Chelsea" (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Il futuro di Lukaku? Sottolineo che il prestito è stato fatto per una stagione, fino al 30 giugno, indipendentemente da quello che è il suo andamento torna necessariamente al Chelsea". L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta a Sky Sport nel pre partita di Porto-Inter si esprime così sul futuro di Romelo Lukaku: il centravanti belga pare destinato a tornare al Chelsea. "Devo sottolineare come questa stagione è una stagione anomala, i problemi che abbiamo noi ce li hanno anche altre squadre, mi riferisco a quei giocatori che hanno preso parte a questa anomala disputa dei Mondiali", dice Marotta. "Lukaku è un esempio, Brozovic ancora non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Il futuro di? Sottolineo che il prestito è stato fatto per una stagione, fino al 30 giugno, indipendentemente da quello che è il suo andamentonecessariamente al". L'amministratore delegato dell'Giuseppea Sky Sport nel pre partita di Porto-si esprime così sul futuro di Romelo: il centravanti belga pare destinato are al. "Devo sottolineare come questa stagione è una stagione anomala, i problemi che abbiamo noi ce li hanno anche altre squadre, mi riferisco a quei giocatori che hanno preso parte a questa anomala disputa dei Mondiali", dice. "è un esempio, Brozovic ancora non è ...

