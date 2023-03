Inter | Marotta | “Lukaku torna al Chelsea”

(Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il futuro di? Sottolineo che il prestito è stato fatto per una stagione, fino al 30 giugno, indipendentemente da quello che è il suo andamentonecessariamente al”. L’amministratore delegato dell’Giuseppea Sky Sport nel pre partita di Porto-si esprime così sul futuro di Romelo: il centravanti belga pare destinato are al. “Devo sottolineare come questa stagione è una stagione anomala, i problemi che abbiamo noi ce li hanno anche altre squadre, mi riferisco a quei giocatori che hanno preso parte a questa anomala disputa dei Mondiali”, dice. “è un esempio, Brozovic ancora non èto il ...

Sulla partita: “Credo che andando oltre le questioni tecniche sono gare nelle quali bisogna dare tutto come motivazioni e determinazioni. Sono gare che si preparano da sole: serve coraggio e ...“Credo che al di là della questione tecnica, sia necessario buttare il cuore oltre l’ostacolo. Queste partita si preparano da sole, servono coraggio e concentrazione. Siamo concentrati su questa serat ...