Inter, la gara di Oporto è fondamentale per il tuo futuro (Di martedì 14 marzo 2023) Non possiamo girarci più attorno: l'Inter in campionato sta facendo davvero pietà. Abituati ormai a tre anni da quasi sempre protagonisti, la seconda annata della gestione Inzaghi sta lasciando davvero troppo a desiderare. Troppi i punti persi contro squadre nettamente inferiori sotto ogni punto di vista, che per ora non influiscono sulla corsa Champions solo perché le altre big italiane stanno ugualmente arrancando in campionato. La mediocrità delle prime posizioni in Italia, salvo per il Napoli ovviamente, è stata ormai inalata e assorbita anche dalla beneamata. L'unica gioia di questa stagione allora potrebbe essere il raggiungimento dei quarti di Champions, un traguardo che ai nerazzurri manca dal lontano 2011. L'annata post triplete di fatto segnò il declino della squadra creata da Mancini prima e portata al successo da Mourinho poi. Con giocatori stanchi e ...

