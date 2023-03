Inter, la carica di Calhanoglu: 'Dobbiamo mettere il cuore in campo ed essere uniti. Passeremo il turno' (Di martedì 14 marzo 2023) Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato a SportMediaset in vista della gara contro il Porto in Champions League di questa... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 marzo 2023) Hakan, centrocampista dell', ha parlato a SportMediaset in vista della gara contro il Porto in Champions League di questa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Allenatori accostati alla panchina dell’#Inter solo nell’ultima settimana: - #Mourinho - #Conte - #ThiagoMotta -… - cmdotcom : #Inter, la carica di #Calhanoglu: 'Dobbiamo mettere il cuore in campo ed essere uniti. Passeremo il turno'… - bando10_ : RT @_LordJack: Inter: rischio esonero per Inzaghi. Punti in classifica: 50. Milan: quant'è bella la pelata di Pioli! Punti in classifica:… - _JC5_ : RT @_LordJack: Inter: rischio esonero per Inzaghi. Punti in classifica: 50. Milan: quant'è bella la pelata di Pioli! Punti in classifica:… - chiaracm__ : RT @_LordJack: Inter: rischio esonero per Inzaghi. Punti in classifica: 50. Milan: quant'è bella la pelata di Pioli! Punti in classifica:… -