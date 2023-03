Inter, la carica di Calhanoglu: ‘Dobbiamo mettere il cuore in campo ed essere uniti. Passeremo il turno’ | Champions League (Di martedì 14 marzo 2023) 2023-03-14 15:45:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato a SportMediaset in vista della gara contro il Porto in Champions League di questa sera: “Dobbiamo tenerci dentro questa concentrazione e questo fuoco. Vogliamo andare avanti in Champions e sappiamo cosa ci aspetta. Ho giocato già una volta qui, conosco bene l’atmosfera che troveremo. Ma la squadra dopo Spezia è molto concentrata, non vediamo l’ora di andare in campo”. Cosa non ha funzionato quest’anno?“Non voglio parlare di quello che non va, la cosa importante è essere pronti. Quello che è successo venerdì ormai è passato, abbiamo già analizzato gli errori e ci siamo preparati ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 marzo 2023) 2023-03-14 15:45:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Hakan, centrocampista dell’, ha parlato a SportMediaset in vista della gara contro il Porto indi questa sera: “Dobbiamo tenerci dentro questa concentrazione e questo fuoco. Vogliamo andare avanti ine sappiamo cosa ci aspetta. Ho giocato già una volta qui, conosco bene l’atmosfera che troveremo. Ma la squadra dopo Spezia è molto concentrata, non vediamo l’ora di andare in”. Cosa non ha funzionato quest’anno?“Non voglio parlare di quello che non va, la cosa importante èpronti. Quello che è successo venerdì ormai è passato, abbiamo già analizzato gli errori e ci siamo preparati ...

