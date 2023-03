Inter, follia biglietti per il Porto: mille tifosi rischiano di restare fuori dallo stadio (Di martedì 14 marzo 2023) ... racconto che appartiene a uno dei tifosi Interpellati e che hanno fornito la loro testimonianza alla Gazzetta . La riunione per fare il punto. Nel pomeriggio verrà tenuta una riunione tra alcuni ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 14 marzo 2023) ... racconto che appartiene a uno deipellati e che hanno fornito la loro testimonianza alla Gazzetta . La riunione per fare il punto. Nel pomeriggio verrà tenuta una riunione tra alcuni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... utzi_26 : Follia del Porto. Mi auguro che retrocedano da questa posizione - il_legge : Che follia: l’#Inter dovrebbe giudicare il proprio rendimento e il proprio potenziale basandosi sul brutto campiona… - solounataty : Ho già l’ansia per la partita, sarà una giornata eterna. Se solo i fantocci che indossano i nostri colori capissero… - turnysol : La #Juventus ha saputo reagire dopo quei 75 secondi di follia, segna 4 gol, ma vedo in tendenza #AllegriOut. Posso… - calciofemminil2 : @juventus_zone24 Si. Stasera non avevamo attaccanti e un minuto di pura follia, per le women un problema di concret… -