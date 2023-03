Inter e Juventus, attente: la Real Sociedad su Grimaldo (Di martedì 14 marzo 2023) Nuova rivale per Juventus e Inter per Alejandro Grimaldo. Sull’ex Barcellona c’è forte l’Interesse della Real Sociedad Mentre entra nella fase finale del suo contratto con il Benfica, Alejandro Grimaldo del Valencia non sa ancora in quale squadra giocherà la prossima stagione. Le opzioni non gli mancano. Oltre all’Interesse già noto di club come Juventus, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Nuova rivale perper Alejandro. Sull’ex Barcellona c’è forte l’esse dellaMentre entra nella fase finale del suo contratto con il Benfica, Alejandrodel Valencia non sa ancora in quale squadra giocherà la prossima stagione. Le opzioni non gli mancano. Oltre all’esse già noto di club come, L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Ma sarà solo un anticipo. Quando la Corte UE, a giorni, comunicherà la bocciatura del ricorso di #Juventus,… - fcin1908it : #Pagliuca torna sulla stagione 1997/1998, con l'Inter letteralmente scippata dello scudetto: 'Il pugno a Ceccarin… - GiovaAlbanese : Il borsino in vista del Friburgo. #Bremer e #DiMaria ci saranno. #Bonucci difficile, punterà l'Inter. #Pogba out.… - Luxgraph : Champions League: le tre italiane in casa per volare in semifinale - Luxgraph : La Reale Mutua vola ad Agrigento -