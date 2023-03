Inter, dalla Germania rilanciano un’altra possibilità per Thuram (Di martedì 14 marzo 2023) Uno dei profili più chiacchierati ed Interessanti per la prossima sessione di calciomercato 2023 è certamente Marcus Thuram. Il calciatore francese, dopo una brutta stagione condizionata da una rottura parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio che gli fece saltare il suo trasferimento all’Inter, quest’anno sembra essersi ripreso alla grande. Il calciatore francese ha messo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Uno dei profili più chiacchierati edessanti per la prossima sessione di calciomercato 2023 è certamente Marcus. Il calciatore francese, dopo una brutta stagione condizionata da una rottura parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio che gli fece saltare il suo trasferimento all’, quest’anno sembra essersi ripreso alla grande. Il calciatore francese ha messo L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Alla vigilia di #PortoInter, la famiglia nerazzurra dei Partner ha avuto l’occasione di essere al fianco della squa… - FBiasin : Con 8 sconfitte la cosa che fa più impressione non sono tanto i potenziali 18 punti di distacco dalla vetta, ma il… - mirkonicolino : (#Tuttosport) L’udienza al Tribunale di Milano per la causa intentata al presidente dell’#Inter Steven #Zhang dalla… - dalla_giovanna : @solounataty @Inter Esatto. Sto' come te ?????? - Kendr1cKLamarco : RT @facciamo_un: Se stasera l’Inter esce dalla champions io non do il cazzo per un mese -