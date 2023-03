Inter, chi si rivede: a Porto c'è pure Correa. Ultime chiamate per un flop da 31 milioni (Di martedì 14 marzo 2023) Simone Inzaghi riprende in mano il "ciak", la lavagnetta dei registi. Il Tucu Correa di nuovo sotto osservazione, ripreso dalla cinepresa. Come negli sketch divertenti, è l'ennesimo tentativo: quelli ... Leggi su gazzetta (Di martedì 14 marzo 2023) Simone Inzaghi riprende in mano il "ciak", la lavagnetta dei registi. Il Tucudi nuovo sotto osservazione, ripreso dalla cinepresa. Come negli sketch divertenti, è l'ennesimo tentativo: quelli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Spezia 2-1 Inter Bologna 0-0 Lazio Roma 3-4 Sassuolo Milan 1-1 Salernitana. La lotta Champions prosegue con la st… - MatteoBarzaghi : Per chi è a Porto e non ha biglietto in settore ospiti e non l’ha acquistato dai canali Inter attenzione. Ne stanno… - ZZiliani : Il capolavoro di #Spalletti. Che all’#Inter non si abbandonava mai a scene isteriche come chi prese il suo posto, m… - notiziasportiva : 90' che valgono ben più di un passaggio ai quarti per l'Inter in #ChampionsLeague! Chi avrà la meglio nella sfida d… - sportli26181512 : Porto-Inter, è caos biglietti: oltre mille tifosi nerazzurri rischiano di restare fuori: Porto-Inter, è caos biglie… -