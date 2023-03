Inter | Calhanoglu e il ricordo di Portogallo-Turchia al Do Dragao – CdS

(Di martedì 14 marzo 2023) Hakanconosce bene l’atmosfera che l’vivrà questa al Do, avendoci già giocato con la sua nazionale esattamente un anno fa RICORDI BRUTTI – Hakanha parlato nella conferenza stampa che precede la partita del Do. Il turco ha già respirato l’aria che tira in questo impianto, avendoci giocato con laun anno fa. Il, però, non è dei migliori. Si trattava della semifinale dei playoff di ingresso al Mondiale. Sul 2-1 per i portoghesi, venne assegnato un rigore alla. Il numero 20 nerazzurro si offri di batterlo, ma Burak Yilmaz andò sul dischetto al suo posto sbagliando dagli 11 metri. Sul filo del novantesimo arrivò anche il 3-1 dele così la...

L'Inter ha la squadra sostanzialmente fatta, con Calhanoglu pilota e Brozovic in panchina. Inzaghi schiera l'Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Inter, Calhanoglu: "Quando cadiamo ci rialziamo: sempre uniti, nel bene e nel male" - Sportmediaset Sport Mediaset

Porto-Inter, le probabili formazioni: out Brozovic, Dzeko partner di Lautaro. Porto (4-3-3): Diogo Costa; Manafa, Pepe, Marcano, Zaidu; Uribe, Grujic, Eustaquio; Pepe, Taremi, Galeno. In tal senso, vi ...L'Inter deve difendere l'1-0 dell'andata in casa del Porto: in palio c'è il passaggio ai quarti di finale di Champions League. La grande notte è alle porte. L' Inter sfida il Porto nella gara di ritor ...