Inter | andamento dei prestiti | Sensi e Pinamonti ritrovano il gol! In Serie B solo uno

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 marzo 2023) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. InA tornano al gol Stefanoe Andrea. Il centrocampista del Monza e l’attaccante del Sassuolo latitavano dai tabellini da diversi mesi. RIEPILOGO– Dopo quello di Martin Satriano settimana scorsa, questa è la volta del ritorno al gol di altri due giocatori dell’in prestito. Il primo è Stefano, che firma il gol del pareggio in Verona-Monza (1-1). Per il centrocampista è il terzo gol stagionale, con l’ultimo che risaliva al 2 ottobre scorso. E lo stesso vale per Andrea. L’attaccante del Sassuolo si mette alle spalle l’infortunio dei mesi scorsi firmando il gol che sgonfia ...