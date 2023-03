(Di martedì 14 marzo 2023) Questa sera l’potrebbe tornare ai quarti di finale di Champions League dopo dodici anni dall’ultima volta 90– Sono quelli che separano l’dal sogno o dall’incubo. I nerazzurri potrebbero rigiocare un quarto di finale di Champions League dopo dodici anni. L’ultima volta era nella stagione 2010-2011, l’anno post-triplete.è riuscito, al momento, dove non erano riusciti Conte e Spalletti: riportare l’tra le prime 16 d’Europa. Inoltre, battendo il Porto, entrerebbero nelle casse nerazzurre circa 20 milioni. Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'Perché avere fiducia nell'Inter? Per quello che abbiamo fatto in Champions. Lei e tanti giornalisti, il… - Inter : Noi in quei minuti ?? @Chino_Recoba20 #BuonCompleannoInter #Inter115 - marifcinter : ESCLUSIVA Sindaco Rozzano: “Stadio? Area perfetta, metro a 5 minuti e ampi spazi. Saremmo pronti per i lavori già a… - internewsit : Inter, 90 minuti dall'estasi o dal tormento: Inzaghi meglio dei predecessori - CdS - - trosulino : RT @bando10_: Tra 20 ore e 57 minuti l'Inter perderà il ritorno dei quarti di finale di Champions League ad Oporto. E voi vi permettete di… -

...5 dalle 20.48 per gli Ottavi di finale di Champions League va in scena Porto -. Guida tv di martedì 14 marzo: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:30 - Cinque...Cinquedopo si forma una mischia in area con un batti e ribatti che porta Florenzi a una ... Il Milan non approfitta così dei risultati negativi di, Roma e Lazio firmando un solo punto che ...... il punto contro la Salernitana non gli consente di agganciare l'al secondo posto e mantiene ... scrupolosa, non rinunciataria ma molto difensiva, così nessuno dei due portieri in 45ha ...

Porto-Inter, Conceição: "Aggressività e intelligenza, so di cosa siamo capaci" Sky Sport

Novanta minuti per tornare tra le otto migliori squadre d’Europa. Forte dell’1-0 a San Siro dell’andata, l’Inter sfida il Porto con l’obiettivo di ritornare ai quarti di finale di Champions League per ...Con quali risultati l’Inter si qualifica ai quarti di Champions League: ipotesi e combinazioni per vedere i nerazzurri tra i migliori 8 club d’Europa ...