“Insalata da 1 800 euro” Cena-scandalo al ristorante per Harry e Meghan

(Di martedì 14 marzo 2023) I duchi di Sussex avrebberoto in un rinomatodi Hollywood, dove i prezzi non sarebbero accessibili proprio a tutti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : Il principe Harry e Meghan Markle a cena, insalata da 1.800 euro - FilippoCarmigna : Il principe Harry e Meghan Markle a cena, insalata da 1800 euro -

Il principe Harry e Meghan Markle spazzano via le voci di crisi matrimoniale con un'da 1.euro . Dopo l'uragano innescato da 'Spare' (il libro bomba del rampollo con rivelazioni scottanti sulla Royal Family), i duchi di Sussex sono tornati alla mondanità di Los Angeles. E ...Il piatto più caro però è un'incredibileche raggiunge i 1912 dollari. Contiene aragosta e foglie d'oro e si accompagna a un bicchiere di rinomato champagne. Non si sa cosa abbiamo scelto i ...... visto che parliamo di una portata con una quantità di calorie che va dallealle 1500 , a ... Un 'mista o un contorno di verdure grigliate sono l'ideale, specialmente se non sono state ...

Voglia d’insalata Ticinonline

I duchi di Sussex si concedono del relax mondano in uno dei ristoranti più esclusivi della Città degli Angeli Il principe Harry e Meghan Markle spazzano via le voci di crisi matrimoniale con un’insala ...Il principe Harry e Meghan Markle tornano alla mondanità. Dopo lo scandalo dell’autobiografia “Spare”, lo sfratto da Frogmore Cottage, le voci sull’invito o meno all’incoronazione di Re Carlo e le ind ...