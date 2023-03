Inquinamento spaziale, l’allarme degli scienziati (Di martedì 14 marzo 2023) Ripulire la terra, d’accordo. Ma lo spazio? Mentre molti sforzi (mai abbastanza, in verità) sono concentrati nel rimediare ai danni ambientali compiuti nei decenni precedenti, l’umanità rischia di dover affrontare a breve un’altra emergenza: l’Inquinamento dello spazio. Un problema di non poco conto che, se non affrontato subito, rischia di sfuggirci letteralmente di mano. Con effetti imprevedibili, basti pensare che secondo i dati dell’Unoosa, l’ufficio dell’Onu per gli affari dello spazio extra-atmosferico, dall’inizio dell’uso umano dello spazio fino a due anni fa sono stati lanciati poco più di 11mila satelliti. Di questi, oltre 7mila sono in orbita, ma solo poco più della metà sono attivi. Gli altri o sono spenti oppure bloccati da qualche guasto. In particolare, quasi 6 satelliti su 10 di quelli che ancora orbitano attorno alla Terra è stato lanciato negli ultimi ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 14 marzo 2023) Ripulire la terra, d’accordo. Ma lo spazio? Mentre molti sforzi (mai abbastanza, in verità) sono concentrati nel rimediare ai danni ambientali compiuti nei decenni precedenti, l’umanità rischia di dover affrontare a breve un’altra emergenza: l’dello spazio. Un problema di non poco conto che, se non affrontato subito, rischia di sfuggirci letteralmente di mano. Con effetti imprevedibili, basti pensare che secondo i dati dell’Unoosa, l’ufficio dell’Onu per gli affari dello spazio extra-atmosferico, dall’inizio dell’uso umano dello spazio fino a due anni fa sono stati lanciati poco più di 11mila satelliti. Di questi, oltre 7mila sono in orbita, ma solo poco più della metà sono attivi. Gli altri o sono spenti oppure bloccati da qualche guasto. In particolare, quasi 6 satelliti su 10 di quelli che ancora orbitano attorno alla Terra è stato lanciato negli ultimi ...

