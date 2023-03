Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TechnoDesurface : RT @RaiNews: Inondazioni record nel Queensland #clima #meteo #Australia - RaiNews : Inondazioni record nel Queensland #clima #meteo #Australia - askanews_ita : Inondazioni in Australia, il disastro visto dall'elicottero -

Inla polizia ha salvato un canguro dallenella piccola comunità di Burketown, nel Nord - Est del Paese. L'acqua, che ha raggiunto livelli record nella zona, ha inondato gli edifici ..."Freddy" si è sviluppato vicino all'all'inizio di febbraio e ha attraversato tutto l'... particolarmente vulnerabili a "e frane nelle aree montuose". Gran parte dei danni subiti ...La crisi arriva dopo le frequentiche hanno colpito l'est dell'negli ultimi due anni a causa di un evento meteorologico pluriennale de La Nina, tra cui leche hanno ...

Inondazioni in Australia, il salvataggio del piccolo canguro - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Gli agenti di polizia australiani hanno salvato un cucciolo di canguro dall'acqua domenica (12 marzo), quando nello stato australiano del Queensland si ...