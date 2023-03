Innalzamento tassi d’interesse penalizzano accesso al credito soprattutto in Campania (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAumentano le difficoltà di accesso al credito a causa del continuo Innalzamento dei tassi d’interesse sul denaro voluti dalla BCE, dicono loro, per combattere l’inflazione. La questione però complica in maniera definitiva l’accesso ai mutui per famiglie ed imprese, e i dati si spalmano in maniera quasi uniforme in tutto lo stivale. In Campania, ad esempio, i prestiti alle piccole imprese hanno subito un taglio di 111 milioni di euro netti (-1,95%) per colpa della stretta sui tassi d’interesse, e le imprese più colpite sono quelle con meno di 20 dipendenti tra Napoli e Salerno. “Questa situazione sta mettendo a rischio le prospettive di ripresa economica in Campania per il 2023 – ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAumentano le difficoltà diala causa del continuodeisul denaro voluti dalla BCE, dicono loro, per combattere l’inflazione. La questione però complica in maniera definitiva l’ai mutui per famiglie ed imprese, e i dati si spalmano in maniera quasi uniforme in tutto lo stivale. In, ad esempio, i prestiti alle piccole imprese hanno subito un taglio di 111 milioni di euro netti (-1,95%) per colpa della stretta sui, e le imprese più colpite sono quelle con meno di 20 dipendenti tra Napoli e Salerno. “Questa situazione sta mettendo a rischio le prospettive di ripresa economica inper il 2023 – ha ...

