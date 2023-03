Iniziative e fondi in arrivo per migliorare l’aria in Piemonte entro il 2025, ma il quadro resta critico (Di martedì 14 marzo 2023) Qual è la qualità dell’aria in Piemonte e in particolare a Torino? Sulla base degli ultimi rilievi operati dall’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), nel 2022 e nei primi mesi del 2023 si è registrato un miglioramento in linea con il trend avviato nel 2003. Un dato positivo, anche se a Torino molti cittadini, e le associazioni ambientaliste, denunciano un quadro ancora preoccupante per la salute. “Dall’inizio di quest’anno a oggi, quindi nel periodo più critico per la qualità dell’aria, tutti gli inquinanti (Pm10, Pm2,5 e biossido d’azoto) sono in calo rispetto allo stesso periodo del 2022” ha dichiarato Secondo Barbero, nuovo presidente di Arpa, affiancato all’assessore all’ambiente Matteo Marnati, mentre davanti al Palazzo regionale si svolgeva la protesta dei lavoratori ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 14 marzo 2023) Qual è la qualità deline in particolare a Torino? Sulla base degli ultimi rilievi operati dall’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), nel 2022 e nei primi mesi del 2023 si è registrato un miglioramento in linea con il trend avviato nel 2003. Un dato positivo, anche se a Torino molti cittadini, e le associazioni ambientaliste, denunciano unancora preoccupante per la salute. “Dall’inizio di quest’anno a oggi, quindi nel periodo piùper la qualità del, tutti gli inquinanti (Pm10, Pm2,5 e biossido d’azoto) sono in calo rispetto allo stesso periodo del 2022” ha dichiarato Secondo Barbero, nuovo presidente di Arpa, affiancato all’assessore all’ambiente Matteo Marnati, mentre davanti al Palazzo regionale si svolgeva la protesta dei lavoratori ...

