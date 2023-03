Inizia il terzo mandato Xi Jinping | tra accentramento di potere e nuova postura internazionale

Leggi su linkiesta

(Di martedì 14 marzo 2023) Stabilità e sicurezza. Le due sessioni più importanti del quinquennio cinese si concludono con queste due parole sopra tutte. «La sicurezza è il fondamento dello sviluppo, mentre la stabilità è un prerequisito per la prosperità», ha detto Xinel suo atteso primo discorso dopo il conferimento dello storicopresidenziale. Due concetti ampi, che abbracciano anche unain politica estera, che dopo decenni di cautela diventa più «proattiva» per volere dello stesso leader. Tra le priorità che emergono dall’appuntamento politico ne spiccano altre due: autosufficienza tecnologica e Taiwan. Mentre c’è una parola nascosta che andrebbe affiancata a «stabilità» e «sicurezza», per rilevanza: velocità, perché l’ampia riforma dell’organizzazione dell’apparato statale e governativo approvata dall’Assemblea ...