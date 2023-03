(Di martedì 14 marzo 2023) Glidelsono uno dei temi importanti di questi giorni, con Spalletti che deve fare i conti con il dubbio riguardante le condizioni fisiche die Kim, usciti malconci dall’ultima di campionato, oltre che di. Situazione infortunatiL’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sui calciatori delche potrebbero rientrare dall’o nel corso dei prossimi giorni o addirittura per la sfida didegli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì sera contro l’Eintracht Francoforte.Kim e, come stanno? Mister Luciano Spalletti è in attesa dell’ok dello staff medico per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Infortuni Napoli, le ultime da Castel Volturno su Kim e Meret e il ritorno di Raspadori e Lozano… - fanella_luigi : Napoli rullo compressore in Champions: azzurri a caccia di un nuovo record con l’Eintracht#Il Napoli va alla… - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: Ultim’ora Napoli, Spalletti può sorridere: recuperato un giocatore, novità sugli infortuni di Kim e Meret! - fanella_luigi : Napoli rullo compressore in Champions: azzurri a caccia di un nuovo record con l’Eintracht# Senza dubbio il N… - NapoliGiacinto : @Torrenapoli1 Infortuni comunque ci sono stati , per una decina di partite Osimhen , poi Rrahmani e Anguissa. Comun… -

Napoli, Osimhen, Lozano e Raspadori: gli ultimi aggiornamenti FantaMaster

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli: "Lozano è recuperato e non dimentichiamo che il messicano è stato premiato come uomo partita all’andata in Germania. Un’alte ...Appuntamento con la storia. Il Napoli, mercoledì sera allo stadio “Diego Armando Maradona” (fischio d’inizio ore 21), deve compiere l’ultimo passo per centrare un obiettivo mai centrato prima: i quart ...